Pilomat la Lega | Dove saranno installati i dissuasori? Un altro disincentivo a venire in centro

La Lega critica l’installazione dei pilomat nel centro storico, definendola un ulteriore ostacolo per chi vuole frequentare le vie della zona. “Dove saranno posizionati i dissuasori?”, si chiedono i leghisti, che accusano questa mossa di allontanare ancora di più i clienti dai negozi e dai locali. L’installazione dei pilomat, secondo loro, peggiora la situazione di un centro già in difficoltà dal punto di vista commerciale e di frequentazione.

“Ci mancavano i pilomat a barricare un centro storico in via di estinzione dal punto di vista commerciale e di frequentazione. L’ultimo atto della ‘guerra’ dell’amministrazione comunale al cuore cittadino sarà a suon di dissuasori automatici, costosissimi e causa di parecchi problemi di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Pilomat Centro Nuovi varchi Ztl nel Centro storico di Roma: ecco dove saranno installati La giunta capitolina ha approvato l'installazione di nuovi varchi Ztl in uscita nel Centro storico di Roma. Ztl Centro Storico a Roma, nuovi varchi elettronici in uscita: ecco dove saranno installati Sono stati installati nuovi varchi elettronici in uscita nel Centro Storico di Roma, nell’ambito di un intervento del valore di 4 milioni di euro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pilomat Centro Argomenti discussi: Pilomat e Ztl, nuova accusa di Tonelli: Di notte i disabili non possono entrare.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.