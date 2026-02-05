Pilomat Confcommercio | Si vuole andare verso un centro off limits? Spostarsi in auto non è un crimine

Confcommercio dice che l’idea di rendere il centro di Pescheria off limits non può essere visto come un crimine. La questione è tornata alla ribalta dopo che sui social è circolata una foto degli anni Sessanta, con auto in strada e tanta gente che passeggia o va in bicicletta. Oggi quella via, vicino al Comune, è piena di negozi sfitti e trasformata in un’area più pedonale. Ma c’è chi chiede di tutelare anche chi si sposta in auto, senza farne un problema.

"La mobilità anche verso il centro deve essere plurima. La aree pedonali vanno rispettate e non aumentate. Il piano della mobilità va ripensato e condiviso non partendo da dogmi, ma dalle esigenze della vita delle persone" "Circola una foto degli anni Sessanta con le auto in via Pescheria – quella dove oggi i negozi sfitti si sono trasformati in garage a fianco del Comune – e la strada è brulicante di pedoni e ciclisti. Sembra la folla stipata in uno stadio.Con questo vogliamo dire per caso che Confcommercio rivuole auto in via Pescheria? No. Vuole soltanto domandare: meglio l'isolatezza, i negozi che cambiano funzione, la morte civile oppure la plurimobilità che assicura il passaggio e la vita? Per plurimobilità intendiamo un sistema della mobilità che valorizzi tutti i mezzi di locomozione e che non penalizzi ideologicamente l'auto, ostacolando a dismisura chi la utilizza e mettendogli i bastoni fra le ruote".

