Basket serie B F Costone donne ko al supplementare

La partita tra Ol. Toscani Costone e Pallacanestro Perugia si è decisa solo al supplementare, con i biancorossi che hanno avuto la meglio per 68-65. Le ragazze di Costone lottano fino all’ultimo, ma alla fine devono arrendersi di fronte alla spinta degli avversari. Samokhvalova segna 12 punti, mentre Miccoli aggiunge 7. La gara è stata combattuta fino all’ultimo, con un finale tirato e tante emozioni per il pubblico presente.

Ol. Toscani Costone 65 Pallacanetro Perugia 68 dts COSTONE: Samokhvalova 12, Miccoli 7, Pastorelli, Casini, Bonaccini G., Sposato 3, Pierucci 2, Bonaccini V. 10, Nanni 8, Sabia 8, Uggen 15. Allenatore Fattorini. PERUGIA: Parolai 1, Gambelunghe 5, Cernicchi, Scarpato 10, Aquinardi, Falbo 6, Falkowska 29, Iaccetti ne, Katarzyna 4, Manganello 6, Fausti 7. Allenatore: Posti. Arbitri: Liverani, Benenati. Parziali: 18-20, 31-33, 48-41, 59-59. SIENA – Sconfitta che sa di beffa, dopo un tempo supplementare, quella al PalaOrlandi per l'Oleificio Toscani. Costone battuto da Perugia al termine di una partita intensa ed equilibrata dove le ragazze di coach David Fattorini se la sono giocata ad armi pari con una delle formazioni più quotate del campionato.

