Basket Serie A | Virtus Bologna a Venezia per conservare la vetta Brescia sfida Derthona Trasferta insidiosa per l’Olimpia
Nel fine settimana torna la Serie A di basket, con partite che vedono Virtus Bologna impegnata a Venezia per mantenere la prima posizione e Brescia sfidare Derthona. L’Olimpia Milano affronta una trasferta complessa dopo le sfide europee. Il campionato prosegue con incontri fondamentali per la classifica, offrendo agli appassionati un nuovo appuntamento con il torneo nazionale.
Dopo le fatiche delle competizioni europee, torna questo fine settimana l’appuntamento con la Serie a di basket 2025-2026. Il campionato italiano è ormai giunto alla sua quindicesima giornata e tutti i match iniziano ad essere molto importanti per la classifica. In testa c’è sempre la Virtus Bologna che cercherà di assicurarsi la prima posizione per un’altra settimana. Brescia invece deve ritornare a vincere mentre Milano continua la sua rimonta. Il quattordicesimo turno verrà inaugurato sabato 10 gennaio dalla sfida tra Reggiana e Sassari delle ore 18. Isolani per continuare il filotto di vittorie mentre agli emiliani serve un successo per uscire dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Oasport.it
