Basket importante e sofferto successo su Montecatini della PF Pisa in serie C femminile

Questa sera la PF Pisa batte Montecatini nel campionato di serie C femminile. La partita si è conclusa con un successo importante e sudato per le toscane, che hanno trovato il sorpasso negli ultimi minuti. La squadra di Pisa ha mostrato carattere e determinazione, conquistando così una vittoria che può fare la differenza nella corsa per la quarta posizione.

Pisa, 8 febbraio 2026 – Nello scontro per la quarta posizione, nella terza giornata di ritorno del campionato di serie C, la Pallacanestro Femminile Pisa supera nel finale Montecatini, portandosi in vantaggio negli scontri diretti. Per le ragazze di De Filippis si tratta di una vittoria del cuore e del coraggio, in una serata caratterizzata da molte assenze, decisa in quei secondi finali che, all'andata, avevano visto prevalere la squadra termale per un canestro. . LA CRONACA – La partita inizia con un buon ritmo per la PF Pisa, con Montecatini che subisce la miglior organizzazione di gioco delle pisane, che vanno a canestro spesso con veloci combinazioni in attacco, grazie alla buona vena in fase di smistamento di Benedettini: il primo quarto si chiude sul 17-11.

