Basket femminile | Venezia batte il Geas Schio non fa sconti a Sassari

Si conclude una vibrante settima giornata della Serie A1 femminile. I palasport italiani vedono davvero tante storie da raccontare, e soprattutto la conferma del duopolio Schio-Venezia che continua ad allungare sul resto delle partecipanti. Ma andiamo a raccontare il fine settimana. LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 69-49 Nell'anticipo del sabato vittoria molto brillante di Campobasso, che viaggia sulle ali di Anne Simon. La Magnolia risolve quasi subito la pratica una prima volta nel quarto d'apertura, vinto 18-9 con buona autorità, Miccoli e Morrison oltre a Simon, ma se Roseto regge l'urto fino a metà gara è merito anche (anzi, soprattutto) dei punti che Ustby e Brcaninovic riescono a realizzare con continuità.

