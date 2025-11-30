Basket femminile in Serie A1 vincono Sassari Campobasso Venezia e Geas

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la nona giornata del massimo campionato femminile di basket e sui parquet d’Italia sono arrivate le vittorie di Sassari, Campobasso, Venezia e Sesto San Giovanni, in un turno che aveva visto già ieri il successo del Derthona su Roseto, mentre era a riposo Schio. Si è partiti dal Palaserradimigni, dove Sassari domina la sfida contro Battipaglia, con le sarde che fin dal primo quarto allungano, chiudendolo avanti 32-22, e chiudono il discorso prima del riposo, dove vanno avanti 54-32. Ripresa senza grosse emozioni e, così, alla fine Sassari si impone 86-72, con Poindexter top scorer con 23 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket femminile in serie a1 vincono sassari campobasso venezia e geas

© Oasport.it - Basket femminile, in Serie A1 vincono Sassari, Campobasso, Venezia e Geas

