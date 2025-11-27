Unieuro Forlì - Vuelle Pesaro 88-91 prova d’orgoglio per dimenticare Cividale
Forlì, 26 novembre 2025 – Serviva una prova d’orgoglio per dimenticare la sbandata casalinga di domenica contro Cividale e la prova è arrivata. Pesaro vince di forza contro Forlì resistendo al ritorno veemente dei padroni di casa nel finale infuocato, dopo aver conquistato anche 10 lunghezze di vantaggio al termine del 3° quarto. I quintetti: Martino schiera Harper, Allen, Pepe, Gaspardo e Del Chiaro. Leka risponde con Tambone, Bucarelli, Maretto, Virginio e Miniotas. Le squadre si studiano in avvio, con Pesaro che prova subito a sprintare avanti, stoppata da Gaspardo, sul quale Virginio va subito in forte difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
