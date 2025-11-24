Vuelle errori pagati a caro prezzo Pillastrini trova la serata perfetta Pesaro ha le polveri bagnate e Cividale espugna l’Astronave

La caccia alla saponetta in fondo alla vasca da bagno. Quando uno pensa di averla presa, scivola di nuovo e fugge via. Questo è quello che è successo tra la Vuelle e Cividale, che è stata sempre avanti. La formazione di Pillastrini, ben organizzata e difficile da leggere come una pagina in cinese, ha reso tutto complicato alla squadra di Leka soprattutto sotto il profilo dei marcamenti. E il tutto è arrivato anche all’interno di una giornata dove le guardie pesaresi hanno storto i ferri, chiudendo alla fine del primo tempo con medie da oratorio nel tiro dalla distanza: 3 su 20, pari ad un 15%. Troppo poco per contrastare Cividale che ha avuto nel tiro dalla distanza un ottimo 12 su 22 pari al 54,5 per cento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

