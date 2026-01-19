Pacchetto sicurezza stretta su coltelli e violenza giovanile | ipotesi metal detector nelle scuole

Il governo valuta l’introduzione di un nuovo pacchetto sicurezza, che potrebbe includere misure come l’installazione di metal detector nelle scuole e norme più restrittive contro la violenza giovanile. La proposta, attualmente in fase di definizione, potrebbe essere discussa in Consiglio dei ministri già nelle prossime settimane. L’obiettivo è rafforzare le misure di tutela e sicurezza nei contesti educativi e pubblici.

Roma, 19 gennaio 2026 – Il pacchetto sicurezza potrebbe approdare in Consiglio dei ministri già nei prossimi giorni, forse nella seduta di martedì della prossima settimana. Resta aperta l’ipotesi di un decreto legge, richiesta dalla Lega, che recepisca almeno le norme più urgenti contro la criminalità giovanile e l’uso dei coltelli tra i minori. Decreto e ddl: il doppio binario del provvedimento. Il lavoro messo a punto dal Viminale prevede due strumenti distinti. Da un lato un decreto legge, che introduce misure immediate come l’istituzione delle zone a vigilanza rafforzata, le cosiddette zone rosse.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classe

La Prefettura di Napoli ha avviato un piano di controlli nelle scuole per prevenire l’uso di armi bianche tra gli studenti. Attraverso l’installazione di metal detector e verifiche mirate, l’obiettivo è garantire un ambiente scolastico più sicuro. Finora, sono stati denunciati o arrestati 38 studenti trovati in possesso di coltelli o altri strumenti offensivi durante i controlli.

Metal detector nelle scuole, Valditara accelera: decreto contro coltelli e armi da taglio

Il ministro Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio e l’adozione di un decreto volto a vietare il possesso di coltelli e armi da taglio negli ambienti scolastici. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza per studenti e personale, rafforzando le norme di prevenzione e tutela all’interno degli istituti educativi.

