Sicurezza nelle scuole introdotti i metal detector contro la violenza giovanile Valditara e Piantedosi firmano la circolare

Il governo ha deciso di mettere i metal detector nelle scuole per cercare di ridurre i casi di violenza tra i giovani. Dopo l’incidente avvenuto a La Spezia, ministri come Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che dà agli istituti questa possibilità. Ora le scuole potranno installare i metal detector per aumentare la sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Il governo ha puntato sui metal detector per diminuire i numeri sulle violenze giovanili negli istituti Dopo la violenza giovanile avvenuta in un istituto di La spezia, il governoo ha preso provvedimenti inserendo la possibilità per gli istituti di disporre di metal detector.

