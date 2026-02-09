Il nome di Davide Bartesaghi torna a fare notizia. Secondo Nicolò Schira, il terzino del Milan potrebbe essere convocato in nazionale da Gattuso. L’indizio sembra chiaro e fa pensare a una chiamata imminente. Ora si aspetta solo la conferma ufficiale.

Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A. La squadra di Allegri tornerà in campo questo venerdì contro il Pisa. Una delle sorprese più belle dei rossoneri è senza dubbio Davide Bartesaghi. Il terzino ha iniziato la stagione come alternativa sulle fasce, ma con il tempo si è conquistato a suon di prestazioni il ruolo da titolare della fascia sinistra ai danni di Pervis Estupinan. Il giornalista Nicolò Schira (qui la nostra esclusiva) ha parlato proprio di Bartesaghi. Ecco di che si tratta dal post sul social X. LEGGI ANCHE: Colombo infermabile. Gol anche per Zeroli. Cissè: pessime notizie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi verso la convocazione con l’Italia? C’è un indizio chiaro

Approfondimenti su Bartesaghi Italia

Il ct Gattuso traccia la rotta: il desiderio di conquistare il Mondiale è ormai chiaro e deciso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bartesaghi Italia

Argomenti discussi: Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi; Bartesaghi rassicura il Milan: col Pisa sarà regolarmente a disposizione di Allegri.

Milan, Bartesaghi: Serata speciale, la convocazione in Nazionale è il prossimo stepDavide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta sulla Lazio: È stata una serata speciale, tutto lo stadio ci ha aiutato a portare a casa il ... tuttomercatoweb.com

Rinnovo per Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara: in arrivo un tesoretto dalla PremierIl Milan ha pronto il rinnovo di contratto per Bartesaghi, giocatore su cui Allegri ha scommesso lasciando partire Jimenez: il nuovo contratto finanziato dalla cessione dello spagnolo in Premier ... sport.virgilio.it

Il Milan ha rinnovato il contratto a Bartesaghi la scorsa estate fino al 2030 e a breve, ritoccandogli verso l'alto l'ingaggio, allungherà ancora il vincolo @Gazzetta_it x.com

Verso #BolognaMilan: la probabile formazione rossonera MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri #SempreMilan #ACMilan #lamilanorossonera facebook