Zhegrova e quel doppio rovescio della medaglia | dentro al suo Juve Roma con un indizio chiaro di Spalletti…L'analisi

21 dic 2025

Zhegrova ha vissuto un Juve Roma con il doppio rovescio della medaglia: e Spalletti ha lanciato questo indizio dopo la partita. Una vittoria fondamentale, festeggiata sui social con due semplici parole: “Vittoria importante”. Edon Zhegrova ha affidato a Instagram la sua gioia per il 2-1 rifilato alla Roma. Eppure, la sua mezz’ora in campo all’Allianz Stadium è stata la perfetta rappresentazione del concetto di “croce e delizia”, un mix di talento cristallino e pericolose amnesie che ha costretto Luciano Spalletti a una profonda riflessione tattica nel post-partita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edon Zhegrova (@edonzhegrova10) Il film della partita: assist e ingenuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

