bari due giovani morte in incidenti stradali nella notte tra i feriti un bambino di 7 anni

Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, due giovani hanno perso la vita in incidenti stradali nella provincia di Bari. In entrambe le vicende, due auto si sono scontrate, causando la morte di una persona e il ferimento di altri, tra cui un bambino di 7 anni. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause di questi incidenti.

Due auto e due storie diverse, stessa tragica sorte. Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio sulle strade della provincia di Bari si sono verificati due tremendi incidenti dalle dinamiche simili. Due ragazze sono morte e tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Il primo incidente è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano: una giovane 26enne del posto stava viaggiando a bordo di un’auto quando il veicolo si è schiantato contro un albero e la ragazza è morta sul colpo. Nell’impatto, il motore si è staccato dalla macchina ed è stato scaraventato a decine di metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa notte a Bari si sono verificati due incidenti che hanno spezzato due vite giovani.

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali di grave entità, causando un decesso e diversi feriti.

