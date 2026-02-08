Due giovani sono morti in un incidente stradale nel Barese. Tra le vittime, una ragazza di 20 anni, deceduta sul colpo dopo aver perso il controllo dell’auto contro un albero sulla strada che collega Bitritto e Bitetto. Un altro ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente simile sulla Rutigliano-Mola di Bari. Nella stessa zona, un bambino è rimasto ferito in modo serio. La polizia sta ancora cercando di capire cosa abbia scatenato gli incidenti, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per prest

Sulla strada che collega Bitritto e Bitetto, intorno alle due mezza, il primo sinistro. Un’auto contro un albero, morta sul colpo una ventenne. Neanche il tempo di mettere in sicurezza l’area dopo questo drammatico incidente, altra chiamata ai vigili del fuoco per un sinistro analogo: vettura contro un albero, morta sul colpo una donna di 25 anni. Tratto di strada Rutigliano-Mola di Bari. L’auto era occupata da altre tre persone fra cui un bambino di 7 anni trasportato in codice rosso al policlinico di Bari a causa della rottura della milza. Ricoverati anche gli altri due feriti. L'articolo Incidenti stradali nel barese: due morte, avevano 25 e 20 anni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Incidenti stradali nel barese: due morte, avevano 25 e 20 anni. Tra i feriti un bambino Sulla Bitetto-Bitritto e sulla Rutigliano-Mola di Bari

Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, due giovani hanno perso la vita in incidenti stradali nella provincia di Bari.

