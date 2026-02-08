Le banche italiane hanno deciso di usare le riserve di capitale accumulate nel 2023 per usufruire dello sconto fiscale previsto dalla legge di Bilancio. In totale, hanno versato circa 1,8 miliardi di euro, risparmiando circa 800 milioni di euro rispetto alla tassa sugli extraprofitti. Questa mossa permette alle istituzioni finanziarie di ridurre gli oneri fiscali grazie alle agevolazioni introdotte dalla manovra.

Le principali banche italiane hanno usato, nei conti 2025, lo ‘sconto’ previsto dalla legge di Bilancio per liberare le riserve di capitale accantonate nel 2023 al posto della tassa sugli extraprofitti. E hanno di conseguenza versato al fisco poco più di 1,8 miliardi di euro. Scorrendo i bilanci diffusi dagli istituti di credito in questi giorni emerge, in maniera più o meno evidente, l’utilizzo della misura allo scopo di beneficiare dell’ aliquota agevolata del 27,5% concessa solo per quest’anno, con un risparmio aggregato di circa 800 milioni. Il meccanismo previsto contempla infatti un’aliquota che cresce negli anni per stimolare l’affrancamento da parte delle banche dei 6,8 miliardi di riserve, con conseguente incasso immediato per le casse statali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le banche liberano riserve di capitale per avere lo sconto fiscale concesso in manovra: versano 1,8 miliardi (risparmiando 800 milioni)

Approfondimenti su Banche italiane

Le banche italiane hanno versato allo Stato circa 1,8 miliardi di euro nel 2025.

La manovra finanziaria prevede un contributo di circa 12 miliardi di euro, colpendo principalmente banche e assicurazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Banche italiane

Argomenti discussi: Banche, al Fisco 1,8 miliardi: contributo oltre le previsioni; Dalle banche un assegno da 1,8 miliardi per le casse dello Stato; Banche usano 'sconto'della Manovra, versano al fisco 1,87 miliardi.

Le banche liberano riserve di capitale per avere lo sconto fiscale concesso in manovra: versano 1,8 miliardi (risparmiando 800 milioni)Gli istituti di credito scelgono l'affrancamento con aliquota agevolata del 27,5%, risparmiando circa 800 milioni di euro ... ilfattoquotidiano.it

Banche, al Fisco 1,8 miliardi: contributo oltre le previsioniLe banche liberano le riserve di capitale accantonate nel 2023 sfruttando lo sconto previsto dalla legge di Bilancio e versano al fisco 1,87 miliardi di euro. Gli istituti di ... ilmattino.it

Banche usano 'sconto'della Manovra, versano al fisco 1,87 miliardi. Istituti liberano riserve accantonate nel 2023 al posto tassa extraprofitti #ANSA x.com

Si liberano a fine gennaio 2 stanze per persone singole in Viale Cortina d'Ampezzo in grande appartamento in condivisione con due studenti costo 450 mensili escluso spese. Contattatemi privatamente. facebook