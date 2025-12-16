Un tragico episodio si è verificato a Odintsovo, vicino a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso un bambino di 10 anni con un coltello all’interno di una scuola. L’aggressore si è successivamente scattato un selfie con il cadavere, suscitando sdegno e shock nella comunità.

© Dayitalianews.com - Russia, 15enne entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione mortale a Odintsovo. Un bambino di 10 anni è stato ucciso a coltellate da un ragazzo di 15 anni all’interno di una scuola di Odintsovo, distretto urbano situato a pochi chilometri da Mosca. Il giovane aggressore è stato arrestato dalla polizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzo si sarebbe anche scattato un selfie con il corpo della vittima. La ricostruzione dei fatti. Le prime notizie erano circolate su canali Telegram molto seguiti in Russia, per poi essere confermate dall’ agenzia Ria Novosti e dal media indipendente Mediazona. Un comunicato delle autorità ha chiarito che la polizia ha ricevuto una segnalazione su uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi ferito mortalmente un bambino di dieci anni. Dayitalianews.com

