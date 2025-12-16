Ragazzo entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni poi si scatta un selfie con il cadavere

Un tragico episodio si è verificato presso una scuola di Odintsovo, vicino a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso un bambino di 10 anni con un coltello. Dopo il gesto, l'autore si è scattato un selfie con il cadavere, lasciando sgomento e dolore nella comunità.

Un bambino di 10 anni è stato ucciso a coltellate da un ragazzo di 15 in una scuola di Odintsovo, distretto urbano a pochi chilometri da Mosca. Il giovane è stato arrestato dalla polizia. Il killer si sarebbe anche scattato un selfie con il cadavere della vittima.