Un bambino di 12 anni ha provocato un principio di incendio a Rimini, nel pomeriggio di oggi. Era rimasto da solo in casa e, per gioco, ha dato fuoco a un pezzo di carta. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento.

Rimini, 9 febbraio 2026 – Paura nel pomeriggio in via Doberdò, a Rimini, dove un bambino di 12 anni, rimasto da solo in casa, ha causato un principio di incendio dando fuoco - per gioco - ad un pezzo di carta. Incidente a Villa Verucchio, Cristian perde il controllo dello scooter e muore per andare al lavoro Fumo e fiamme da un pezzo di carta incendiato per gioco. Erano circa le 16.30 quando il ragazzino, all’interno di un appartamento al piano terra di un piccolo condominio di tre piani, ha acceso un pezzo di carta. La carta è finita nel cestino dei rifiuti della cucina e da lì si è sprigionato fumo, facendo scattare l’allarme tra i vicini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambino di 12 anni provoca incendio: solo in casa dà fuoco a un pezzo di carta "per gioco"

