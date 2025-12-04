Taranto incendio in casa | palazzo evacuato un bambino fra i cinque intossicati Intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 7 il rogo nell’appartamento al quinto piano. Cause da dettagliare. La casa è stata devastata dalle fiamme e l’intero palazzo di via Emilia, a Taranto, è stato evacuato con l’intervento dei pompieri. Cinque persone, fra cui un bambino, sono state trasportate all’ospedale per intossicazione. Una situazione molto pericolosa tanto da essere andato ad effettuare un sopralluogo anche il sindaco. L'articolo Taranto, incendio in casa: palazzo evacuato, un bambino fra i cinque intossicati Intervento dei vigili del fuoco proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, incendio in casa: palazzo evacuato, un bambino fra i cinque intossicati Intervento dei vigili del fuoco

