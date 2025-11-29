Bambino di 4 anni cade dal primo piano a Taranto | ricoverato in condizioni stabili Era da solo in casa

È vivo il bambino di 4 anni caduto dal primo piano di una palazzina a Taranto. L’accaduto ieri, poco dopo le 18, in un edificio sito tra Via Pupino e Via Mazzini. Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni sembra che i genitori del ragazzino, una coppia nigeriana da anni in Italia, non fossero presenti in casa al momento dell’incidente. Non è ancora chiaro come o perchè il bambino sia precipitato, ma si pensa possa essersi sporto eccessivamente sulla ringhiera. Sul posto è arrivato il 118 che, dopo le prime manovre di soccorso, ha portato velocemente il bimbo all’ospedale Santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

