Bambino di 10 anni investito da un’auto in via Sturla

Un bambino di 10 anni è stato coinvolto in un incidente in via Sturla, dove è stato urtato da un'auto e è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'auto medica, che lo hanno trasportato all'ospedale Gaslini. Attualmente, il ragazzo non si trova in pericolo di vita. Le autorità stanno ancora accertando le dinamiche dell’incidente.

Gavardo, bimbo di 10 anni in monopattino investito da un’automobile - Lo scontro è avvenuto all’altezza di una rotatoria: il bambino è stato soccorso ed elitrasportato poi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ... giornaledibrescia.it

Gavardo, bambino di 10 anni investito da un’auto - Un bambino di 10 anni in monopattino è stato investito da un'auto durante in incidente verificatosi nel pomeriggio di domenica in via della ... quibrescia.it

