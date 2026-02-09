bambina di due anni morta a bordighera indagini dopo il ritrovamento senza vita nel lettino

Una bambina di soli due anni è stata trovata morta nel suo lettino a Bordighera. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla causa del decesso, che sembra essere legata a un arresto cardiocircolatorio. La famiglia è sotto choc, e ora si attendono i risultati delle autopsie per capire cosa sia successo.

Tragedia a Bordighera, in provincia di Imperia. Una bambina di due anni è morta mentre si trovava nel suo lettino. A dare l’allarme sono stati i suoi genitori, e in queste ore sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire le dinamiche della tragedia. Secondo le prime ipotesi il decesso potrebbe essere stato causato da un arresto cardiocircolatorio. Tragedia a Bordighera Il dramma si è consumato lunedì 9 febbraio. A Bordighera, in provincia di Imperia, da un’abitazione in località Montenero alle 8 di mattina è partita la chiamata al numero unico delle emergenze 112. I genitori di una bambina di due anni, parlando con gli operatori, hanno spiegato di aver trovato la loro figlia priva di sensi nel suo lettino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina a Bordighera una famiglia si è svegliata trovando la loro bambina di due anni senza vita nel lettino.

Questa mattina a Bordighera, una bambina di soli due anni è morta in casa.

Si svegliano e trovano la figlia di 2 anni morta nel lettino: tragedia a Bordighera, indagini in corsoLa morte della bimba è avvenuta per arresto cardiocircolatorio la cui natura però resta ancora tutta da chiarire ... fanpage.it

Bordighera sotto choc: bambina di due anni trovata morta nel lettino, le prime ipotesiBambina morta a Bordighera: la piccola trovata senza vita nel lettino di casa, inutili i soccorsi del 118. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso. notizie.it

Una bambina di due anni è deceduta questa mattina a Bordighera. I tentativi di soccorso sono stati vani, indagano i carabinieri. facebook

