A Bagnoli un padre si fa avanti per chiedere risposte. La sua voce si aggiunge al dibattito ambientale che torna a scuotere la città. Non è più solo un discorso di lavoro o economia, ma anche di sicurezza e di speranze per il futuro dei figli. La paura di ciò che si nasconde sotto terra si mescola con la voglia di conoscere la verità.

Quando la paura diventa una domanda legittima A Bagnoli il tema ambientale torna al centro del dibattito cittadino, ma questa volta a parlare è la voce di un padre prima ancora che quella di un imprenditore. Enrico Ditto rompe il silenzio chiedendo al sindaco Gaetano Manfredi rassicurazioni chiare e verificabili sullo stato di salute dei cittadini. Il suo intervento nasce da un sentimento condiviso da molti residenti: la paura. Paura per l’aria respirata quotidianamente, per i dati ambientali diffusi, per una comunicazione percepita come distante. Ditto rifiuta la logica dello scontro social e delle polemiche sterili, rivendicando il diritto a porre domande semplici ma fondamentali. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Bagnoli, la voce di un padre che chiede risposte

Approfondimenti su Bagnoli Padre

L’imprenditore Ditto rompe il silenzio e chiede risposte chiare sulla situazione di Bagnoli.

L’aumento delle persone che scelgono di vivere nei comuni dell’hinterland di Bologna riflette una tendenza in crescita.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bagnoli Padre

Argomenti discussi: Coppa America, a Bagnoli sfilano i comitati del no. Appello ai residenti: Vogliono cacciarvi, resistete; NAPOLI. A BAGNOLI 4 MILA PERSONE CONTRO L’AMERICA’S CUP: LA VOCE DEI MANIFESTANTI; Bagnoli, residenti in corteo contro i lavori dell’America’s cup; Bagnoli, il prefetto: America’s Cup, i lavori non si fermano. I comitati: Sabato nuova protesta.

Cinquemila a Bagnoli contro l'America's Cup, scritta contro ManfrediNon c'erano solo i comitati e gli attivisti di lunga data. Oggi le strade di Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli, sono state invase da migliaia di persone, cinquemila secondo gli organizzatori, t ... ansa.it

Nuovo blocco stradale a Bagnoli, fermati i camion dell’America’s Cup: Napoli non è in venditaNuovo blocco stradale a Bagnoli questa mattina, i cortei fermano i camion dell’America’s Cup. fanpage.it

Napoli. A Bagnoli 4 mila persone contro l’America’s Cup: la voce dei manifestanti facebook