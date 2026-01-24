L’hinterland che cresce e chiede nuove risposte

L’aumento delle persone che scelgono di vivere nei comuni dell’hinterland di Bologna riflette una tendenza in crescita. Abitare fuori città offre nuove opportunità e risposte alle esigenze di spazio e qualità della vita. Questa evoluzione del territorio richiede un’attenzione particolare alle caratteristiche e alle potenzialità di queste aree, per favorire uno sviluppo sostenibile e consapevole in linea con le esigenze di chi sceglie di allontanarsi dal centro urbano.

Abitare fuori città è un’attrattiva in aumento e sono sempre più le persone che stanno scegliendo di andarsene da Bologna per vivere nei comuni dell’hinterland. Lo abbiamo visto nella prima puntata di questa inchiesta, che poi ha anche indagato su quali sono i territori più gettonati e perchè. Per concludere questo viaggio, ci siamo anche chiesti: le amministrazioni locali sono pronte a gestire questo spostamento di popolazione? Quali strategie stanno adottando per affrontare la crisi abitativa a livello metropolitano? Alloggi di fortuna e case che non sono case. Noi, studenti senza dimora "espulsi" dalla città🔗 Leggi su Bolognatoday.it

