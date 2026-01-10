Bagnoli comitato Borgo Coroglio | Sei anni fa il vincolo di esproprio chiediamo risposte

Il Comitato Borgo Coroglio di Bagnoli annuncia un incontro presso la Prefettura di Napoli il 12 gennaio 2026 alle 16:00. La delegazione, composta dai proprietari del quartiere, si riunisce per chiedere chiarimenti sul vincolo di esproprio imposto sei anni fa, situazione ancora irrisolta. La richiesta è di ricevere risposte ufficiali e trasparenti riguardo alle questioni legate alla tutela e al destino del Borgo Coroglio.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 16.00 una delegazione del Comitato spontaneo dei proprietari del Borgo Coroglio si incontrerà presso la Prefettura di Napoli con il dott. Dario Annunziata, Viceprefetto Aggiunto, per discutere sui seguenti argomenti e porre le seguenti domande: dopo 6 anni dal vincolo preordinato all'esproprio, quando avverrà effettivamente l'esproprio degli immobili? ufficialmente dove saranno collocate le nuove abitazioni e attività destinate ai residenti e inquilini espropriati di via Coroglio? Quando inizieranno i lavori per le loro costruzioni? A questo proposito i cittadini del borgo Coroglio chiedono al Prefetto di interagire con gli organi preposti affinché producano un documento ufficiale per quanto riguarda i punti prima citati".

