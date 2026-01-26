Il dibattito sulla discarica di Finale Emilia si intensifica, con i cittadini dell’Osservatorio Civico ’Ora Tocca a Noi’ che chiedono al sindaco Claudio Poletti di intervenire per garantire la tutela della salute pubblica. La questione rimane al centro dell’attenzione locale, sottolineando l’importanza di azioni concrete per rispondere alle preoccupazioni della comunità.

Si fa sempre più pressante sul sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti la sollecitazione del gruppo di cittadini dell’ Osservatorio Civico ’Ora Tocca a Noi’ affinché adotti provvedimenti a tutela della salute. Nel timore che siano ignorate le migliaia di firme raccolte tra dicembre e gennaio, con cui si chiedeva al primo cittadino di emanare un’ordinanza per bloccare i conferimenti di rifiuti in discarica, ora dall’Osservatorio Civico fanno sapere di avere trasmesso una diffida indirizzata al sindaco e, nel caso ignori la richiesta di ordinanza, "agiranno nelle sedi opportune al fine di tutelare la salute dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla discarica. Cittadini diffidano il sindaco: "Tuteli la salute pubblica"

