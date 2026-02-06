Bad Bunny prima del Super Bowl | Mia madre ha creduto in me come essere umano

Alla vigilia del grande evento, Bad Bunny ha parlato con Zane Lowe di Apple Music, raccontando il ruolo fondamentale della madre nella sua vita. Ricorda come il sostegno e la fiducia di sua madre siano stati determinanti per affrontare il successo. Il cantante ha anche sottolineato l’importanza di rimanere fedele alle proprie radici, anche dopo aver raggiunto la celebrità.

Per Bad Bunny non è la prima volta su questo palco, nel 2020 si era infatti esibito come ospite di Shakira all’Halftime Show del Super Bowl di quell'anno. Riflettendo sul suo ritorno, Bad Bunny racconta: «Voglio solo che la gente si diverta. Sarà una festa enorme. Voglio portare tutto questo sul palco, tanta della mia cultura», ha detto rifiutandosi di scendere maggiormente nei dettagli, anche riguardo ai suoi ospiti, per conservare l'effetto sorpresa. Successivamente, come per rispondere alle accuse di Trump e dei suoi sostenitori, che hanno tacciato l'artista di essere divisivo poiché si esibirà in spagnolo, portando sul palco la cultura portoricana, Bad Bunny ha voluto sottolineare come, in realtà, il suo show non vuole escludere nessuno, anzi, parlerà un linguaggio universale: «So che avevo detto che avevano un mese per imparare lo spagnolo, ma in realtà non serve nemmeno! È meglio che imparino a ballare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

