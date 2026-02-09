Bad Bunny infiamma il Super Bowl Trump | Spettacolo terribile un affronto alla grandezza dell’America

Durante il suo spettacolo al Super Bowl, Bad Bunny ha acceso l’atmosfera, facendo ballare il pubblico con energia. Mentre il cantante portava il suo show, Donald Trump ha commentato duramente, definendolo “uno spettacolo terribile” e un “affronto alla grandezza dell’America”. La polemica continua a dividere gli spettatori tra chi ha apprezzato la performance e chi, come l’ex presidente, ha criticato aspramente l’evento.

Il presidente americano Trump contesta lo spettacolo portato da Bad Bunny sul palco del Super Bculturali owl: “Un affronto alla grandezza dell’America”. E l’artista portoricano ha lasciato che a rispondergli fosse lo show ricco di riferimenti culturali alla sua terra che ha infiammato oltre 190 milioni di spettatori.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Super Bowl 2024 Trump attacca l’Halftime Show del Super Bowl: “Uno spettacolo terribile, un affronto all’America Donald Trump torna ad attaccare lo spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl. Super Bowl 2026: Bad Bunny divide l’America con un omaggio agli immigrati. Trump protesta, J.Lo approva. A Seattle, durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato sul palco un omaggio agli immigrati che ha fatto discutere. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Trump y republicanos estallan | El Comercio Ultime notizie su Super Bowl 2024 Argomenti discussi: Super Bowl, Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca: Uno schiaffo agli Usa; Bad Bunny infiamma il Super Bowl, Trump: Spettacolo terribile, un affronto alla grandezza dell’America; Super Bowl ai Seattle Seahawks, travolti i New England Patriot: Bad Bunny protagonista dello show; Bad Bunny infiamma il Super Bowl 2026: tra il trionfo dell'halftime show e le dure critiche di Trump. Bad Bunny, 13 minuti di show che infiammano il Super BowlL'halftime show è stato il clou della serata e ha visto mattatore Bad Bunny, che ha portato Lady Gaga, Ricky Martin e la cultura del suo Paese sul palco. Dio benedica l’America!, ha gridato il rappe ... rainews.it Bad Bunny trionfa al Super Bowl con una performance controversaBad Bunny ha fatto il suo esordio al Super Bowl, scatenando reazioni contrastanti e celebrando la cultura latina. notizie.it Il presidente arrabbiato per Bad Bunny. Lo striscione: «L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore» facebook "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com

