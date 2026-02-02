Grammy 2026 Bad Bunny trionfa e grida | Ice fuori Trump | Evento politicizzato

La notte dei Grammy 2026 si è conclusa con Bad Bunny che ha portato a casa il premio e ha gridato “Ice fuori”. La sua vittoria ha mandato su tutte le furie alcuni, tra cui Donald Trump, che ha definito l’evento troppo politicizzato. La cerimonia si è svolta alla Crypto Arena di Los Angeles, con molti artisti e ospiti presenti. La scena è stata subito presa dalle polemiche tra chi ha apprezzato la musica e chi ha criticato l’atmosfera troppo politicizzata.

Roma, 2 febbraio 2026 – La cerimonia dei Grammy Awards 2026, andata in scena l’1 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, ha premiato alcuni dei nomi più influenti della musica contemporanea, celebrando diversità culturale, produzioni innovative e un linguaggio sociale sempre più presente sui palcoscenici internazionali. Tra i vincitori spiccano Bad Bunny, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lady Gaga e molti altri protagonisti di un’edizione ricca di sorprese e messaggi. Tra grandi conferme e nomi nuovi. La serata si è aperta con grandi momenti musicali e riconoscimenti attesi da anni. Bad Bunny ha fatto la storia vincendo il prestigioso premio per Album of the Year con Debí Tirar Más Fotos, il primo album interamente in lingua spagnola a ottenere questo onore nella storia dei Grammy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e grida: “Ice fuori”. Trump: “Evento politicizzato” Approfondimenti su Grammy Awards Bad Bunny trionfa ai Grammy awards, il rapper: Fuori l’Ice Bad Bunny ha vinto il premio come miglior album latino ai Grammy 2026 con *Un Verano Sin Ti*. Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e attacca l’Ice: “Andate via” Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha conquistato il premio come miglior album dell’anno, portando a casa il riconoscimento più ambito della serata. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Grammy Awards Argomenti discussi: Grammy 2026: Kendrick Lamar batte tutti, Bad Bunny vince per il miglior album. Tutti i vincitori; Grammy Awards 2026, l'album dell'anno è DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny. I vincitori; Grammy 2026, Bad Bunny Miglior Album e Billie Eilish canzone dell'Anno; Grammy Awards 2026, i vincitori: super Bad Bunny e Kendrick Lamar. Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitoriNon solo Bad Bunny che ha vinto il premio come Miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, considerati gli Oscar della musica mondiale. La notte della ... ilfattoquotidiano.it Grammy 2026, il trionfo di Bad Bunny. 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno(Adnkronos) - I Grammy 2026 hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 5 premi, Bad Bunny e Lady Gaga. Billie Eilish ha ottenuto ... iltempo.it #BadBunny entra nella storia dei Grammy Awards 2026: vince Album dell’Anno con “Debí Tirar Más Fotos”, diventando il primo artista latino e il primo con un album quasi interamente in spagnolo a conquistare il premio più importante. Il progetto nasce dal rito - facebook.com facebook Bad Bunny vince l'album dell'anno ai Grammy Awards 2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.