Bad Bunny al Super Bowl e la lotta a Trump e ICE con l'arma più affilata | l'identità culturale

L’arrivo di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto parlare ancora di sé, ma questa volta non solo per la musica. Il cantante portoricano ha usato il palco per lanciare un messaggio forte contro Trump e l’ICE, ricordando che la sua identità culturale è la sua arma più affilata. Dopo aver vinto ai Grammy e aver criticato le politiche di Trump, Bad Bunny ha scelto di fare sentire la propria voce anche in uno degli eventi più seguiti al mondo, puntando i riflettori sulla sua battaglia contro le ingiustizie nei confronti della comunità latina negli Stati Uniti.

L'arrivo di Bad Bunny al SuperBowl, dopo la vittoria di "Debí Tirar Más Fotos" ai Grammy 2026 e l'attacco all'ICE "Non siamo selvaggi, non siamo animali" segna un nuovo capitolo del rapporto tra il cantante portoricano e la politica statunitense, ma soprattutto dello scontro con il presidente Donald Trump. Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l'importanza di restare fedeli alle proprie origini.

