Bad Bunny al Super Bowl 2026 | il bambino a cui ha dato il Grammy non è quello fermato dall' ICE

Durante il suo show al Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto parlare di sé non solo per la musica, ma anche per un dettaglio che ha confuso gli spettatori. Durante l’evento, molti pensavano di aver visto il bambino premiato con il Grammy, ma subito è emerso che non si trattava di lui. La confusione ha lasciato il pubblico e i fan con più domande che risposte.

Ad attirare l'attenzione durante lo spettacolare show del rapper al Super Bowl sarebbe stato il bambino premiato col Grammy, ma le ipotesi del pubblico a casa sulla sua identità non sarebbero corrette. La spettacolare esibizione del rapper portoricano Bad Bunny al Super Bowl 2026 durata oltre 13 minuti è stata impreziosita da un momento di tenerezza quando il cantante ha regalato uno dei suoi Grammy a un bambino seduto nei pressi del palco. In molti hanno ipotizzato che il piccolo in questione fosse Liam Ramos, il bambino di 5 anni del Minnesota recentemente arrestato e rilasciato dall'ICE. L'ipotesi ha infiammato il web con speculazioni poco dopo il gesto di Bad Bunny, protagonista dello show durante l'intervallo dell'incontro tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

