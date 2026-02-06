Bad Bunny si prepara a portare il suo stile al Super Bowl, promuovendo un orologio che vale più del suo ultimo Grammy. Il cantante, che ha appena vinto il premio per il Miglior Album dell’Anno ai Grammy, si sta facendo notare anche per questa iniziativa, che sta facendo discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

Bad Bunny è nel momento più alto della sua carriera, e lo ha dimostrato ai Grammy, dove ha conquistato il premio per il Miglior Album dell’Anno. Un riconoscimento che conferma la sua posizione di leader non solo nella musica latina, ma nell’intero panorama globale. E il prossimo passo è già fissato: lo show dell’intervallo del Super Bowl, in programma lunedì 9 febbraio 2026. Il portoricano sta lavorando da mesi per preparare una performance all’altezza di uno degli eventi televisivi più seguiti al mondo, un palco calcato da leggende del calibro di Beyoncé e Michael Jackson e considerato il più prestigioso degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Bad Bunny promuove il Super Bowl con un orologio che vale più del suo ultimo Grammy

Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bad Bunny Announced as Super Bowl LX Halftime Show Performer

Ultime notizie su Bad Bunny Super Bowl

Argomenti discussi: Bad Bunny trionfa ai Grammy Awards 2026; Bad Bunny svela nuovi dettagli sull’halftime show del Super Bowl: Sarà una grande festa; Bad Bunny fa la storia ai Grammy: è il primo artista latino a vincere l'Album dell'Anno; Grammy 2026, il trionfo di Bad Bunny. ‘Wildflower’ di Billie Eilish canzone dell’anno.

Bad Bunny: la musica latina protagonista al Super BowlLa musica latina, con artisti del calibro di Bad Bunny, sta vivendo un momento di straordinaria espansione globale. Il suo impatto è sempre più evidente nei principali eventi sportivi e di ... it.blastingnews.com

Da impiegato in un supermercato ai Grammy: chi è Bad Bunny, l’artista portoricano che vedremo al Super Bowl (e in Italia)Portoricano, 10 anni fa lavorava in un supermercato, oggi è il primo artista latino a conquistare un Grammy con un album in spagnolo: ecco come è diventato la voce di una generazione ... deejay.it

Super Bowl 2026, Leavitt: "Trump preferirebbe l'esibizione di Kid Rock a quella di Bad Bunny" facebook

Chi è Bad Bunny: la vittoria ai Grammy, il discorso contro l'Ice, la sua Porto Rico e l'album in spagnolo | Tutti i premiati x.com