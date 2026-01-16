Super Bowl LX Bad Bunny e Apple Music pubblicano il trailer dell’Halftime Show

È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX, con Bad Bunny, in collaborazione con Apple Music. L’evento promette di offrire un’anteprima delle performance che si svolgeranno durante l’intervallo della finale, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori. La collaborazione tra l’artista e il servizio di streaming anticipa un appuntamento musicale di grande rilievo, confermando l’importanza dell’evento nel panorama culturale.

Bad Bunny e Apple Music hanno pubblicato un trailer ufficiale dell’ Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Il video, girato a Porto Rico, mostra il rapper Bunny che danza sotto l’iconico albero Flamboyant portoricano, potente simbolo dell’orgoglio e dell’identità dell’isola. Il film è un vero e proprio invito aperto che accoglie il mondo intero a unirsi a Bad Bunny per la sua monumentale esibizione al Super Bowl dell’8 febbraio 2026 e a lasciarsi trasportare dal ritmo, dall’unità e dalla ricchezza culturale che solo Bad Bunny può portare su un palcoscenico globale. L’halftime show è una collaborazione tra la NFL, Roc Nation e Apple Music. 🔗 Leggi su Lapresse.it

