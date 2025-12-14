Eredità da un milione di euro | ex avvocato condannato per circonvenzione di incapace

Un ex avvocato è stato condannato per aver circonvenuto un incapace, ottenendo un’eredità di un milione di euro. La vicenda si svolge a Brindisi, dove tra beni mobili e immobili, l’accusato avrebbe agito con metodi manipolativi. La sentenza evidenzia come, attraverso azioni subdole di suggestione, sia riuscito a conseguire un ingente patrimonio.

BRINDISI - Tra beni mobili e immobili avrebbe ereditato un milione di euro, ma "con subdole azioni di suggestione", per usare le parole del pm. Un ex avvocato del Foro di Taranto nei giorni scorsi è stato condannato dal tribunale di Brindisi - in composizione monocratica, giudice Adriano Zullo -.