Assalto al portavalori nel brindisino | rubata anche l’auto a una studentessa che aveva un esame all’università I banditi l' hanno fatta scendere perché la vettura serviva per il colpo

Un assalto armato sulla strada tra Brindisi e Lecce ha messo in subbuglio la zona. I banditi hanno costretto una studentessa a scendere dalla sua auto, che hanno poi rubato, insieme a un portavalori. La giovane aveva un esame all’università e si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. La scena si è svolta in pochi minuti e ha creato sconcerto tra chi passava di lì.

Nell'assalto al portavalori sulla strada statale Brindisi-Lecce è stata particolarmente deplorevole anche l'azione dei banditi verso una studentessa universitaria. Ne dà notizia Toni Matarrelli, presidente del consiglio regionale della Puglia. La ragazza era in automobile alla volta dell'università per sostenere un esame. Fermata la vettura con la minaccia armata i banditi hanno fatto scendere la ragazza e rubato la vettura che avrebbero poi usato fra i mezzi per compiere l'assalto.

