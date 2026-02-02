I valori militari nel contesto attuale | Avellino ospita il vertice dell’ANACOMI

Sabato 7 febbraio, ad Avellino, si terrà un convegno importante. I rappresentanti dell’A.NA.CO.MI si incontrano al Circolo della Stampa per parlare di valori militari oggi. L’appuntamento, alle 10:30 del mattino, punta a discutere delle sfide e delle responsabilità delle forze armate nel mondo attuale. È un’occasione per confrontarsi e capire meglio il ruolo dei militari in Italia.

