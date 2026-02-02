I valori militari nel contesto attuale | Avellino ospita il vertice dell’ANACOMI
Sabato 7 febbraio, ad Avellino, si terrà un convegno importante. I rappresentanti dell’A.NA.CO.MI si incontrano al Circolo della Stampa per parlare di valori militari oggi. L’appuntamento, alle 10:30 del mattino, punta a discutere delle sfide e delle responsabilità delle forze armate nel mondo attuale. È un’occasione per confrontarsi e capire meglio il ruolo dei militari in Italia.
AVELLINO – Il prossimo sabato 7 febbraio 2026, alle ore 10:30, i locali del Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele, accoglieranno un convegno di rilevante importanza istituzionale, dal titolo "I valori militari nel contesto attuale". L'evento segnerà la presentazione ufficiale della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Commissariato Militare (A.NA.CO.MI), che avrà come presidente l'Avv. Antonio Della Porta. Il convegno offrirà uno spazio di discussione tra esponenti del mondo militare, giuridico e accademico. Oltre al presidente provinciale, Avv. Antonio Della Porta, interverranno il Generale C.
