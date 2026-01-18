Zalone fa il botto in Italia batte record storico incassi di Avatar

Roma, 18 gen. (askanews) – Fa il botto ‘Buen Camino’, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con MZL, e raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Il film ha costruito i suoi primati giorno dopo giorno, fin dal debutto nei cinema, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale: un esordio record a Natale (il film incassa 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Checco Zalone batte sé stesso negli incassi, ma come spettatori siamo ancora lontani. Il vero record? È ancora di Avatar: ecco perché

Checco Zalone ha registrato nuovi record di incasso, superando sé stesso, ma il numero di spettatori rimane ancora inferiore rispetto a grandi successi come Avatar. Recentemente, il film Buen Camino ha infatti superato Quo Vado? al box office, dimostrando come il successo economico non sempre corrisponda al coinvolgimento del pubblico. Questa distinzione evidenzia le diverse dinamiche che influenzano il mercato cinematografico italiano.

Checco Zalone, record storico: con oltre 68,8 milioni Buen Camino batte Avatar. È il maggior incasso di sempre

Checco Zalone ha stabilito un nuovo record di incassi in Italia, con oltre 68,8 milioni di euro raccolti da

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Checco Zalone fa il botto e in un solo giorno incassa 5,6 milioni di euro, superando Avatar. Un successo travolgente, tra risate e applausi spontanei, per un film allegro ma anche attento a temi importanti, come il rapporto tra un adolescente e un papà separa - facebook.com facebook