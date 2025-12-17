Avatar | Fuoco e Cenere punteggio record ma in negativo su Rotten Tomatoes

Avatar: Fuoco e Cenere, punteggio record, ma in negativo su Rotten Tomatoes Da oggi al cinema il terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, ma il film di James Cameron apre con un record negativo. Non dubitiamo che a partire da oggi il pubblico si riverserà in massa nei cinema per godere della spettacolare visione di Avatar: Fuoco e Cenere, nuovo capitolo della saga di James Cameron. Ma il film sci-fi segna un primo record negativo su Rotten Tomatoes. Al momento in cui scriviamo il terzo capitolo della saga di Cameron ha totalizzato il 70% di recensioni positive, peggior media del franchise rispetto all'81% del primo Avatar e al 76% di Avatar: La via dell'acqua.

