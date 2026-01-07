Autovelox mobili in Lombardia | la mappa dei controlli fino all’11 gennaio

L’autovelox mobili in Lombardia continuano le verifiche fino all’11 gennaio. La polizia stradale intensifica i controlli sulle principali arterie della regione, sia lungo le strade statali che autostradali. Questi strumenti vengono impiegati per garantire la sicurezza stradale e ridurre i rischi derivanti da comportamenti imprudenti alla guida, mantenendo alta l’attenzione sulle normative vigenti anche nel primo periodo dell’anno.

Con l'inizio del nuovo anno non si fermano i controlli sulle principali arterie lombarde. Anche nei primi giorni di gennaio la polizia stradale intensifica l'utilizzo degli autovelox lungo le strade statali e autostradali, con l'obiettivo di contrastare i comportamenti più pericolosi al volante.

