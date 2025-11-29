Se l'autovelox che ti ha fatto la multa non è in questa lista non devi pagare | da oggi le nuove regole

È online l'elenco di tutti gli autovelox attivi in Italia. Quelli che non rientrano nella lista del ministero dei Trasporti vanno spenti da oggi, 29 novembre 2025. Se restano accesi e vengono usati per fare una multa, questa sarà nulla. D'ora in poi, quindi, chi prende una multa potrà cercare l'autovelox in questione nell'elenco. Se non c'è, la sanzione non sarà nulla in automatico: bisognerà comunque fare ricorso per accertarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

