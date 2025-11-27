Autovelox si cambia | nessuna multa se il dispositivo non è censito
Nel "mare magnum" degli autovelox adesso arriva un ordine definitivo: dal 30 novembre non potranno essere erogate multe se il dispositivo in questione non fa parte del censimento del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che sta per pubblicare un elenco ufficiale con quelli che rientrano al 100% nelle regole. Cosa sta per cambiare. In pratica tutti quanti, dalle Province ai Comuni alle forze dell'ordine dovranno registrare gli autovelox secondo precisi criteri tecnici e amministrativi. Nel dettaglio, saranno inserite varie voci a partire da un numero di matricola, unico, che differenzia un dispositivo da un altro e certifica che è stato autorizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
