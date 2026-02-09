A Atella, in provincia di Potenza, si guarda al futuro dei trasporti con un occhio di riguardo all’innovazione. La Cmd, azienda che produce motori e componenti per auto, navi e aerei, amplia i propri orizzonti. Ora punta anche sui droni e su tecnologie più verdi. La sede lucana resta un punto nevralgico per un settore che muove migliaia di pezzi all’anno e che rappresenta un tassello importante per l’industria italiana.

MOTORI e componenti per propulsori endotermici, per l’aria, per il mare o per le autovetture. Sia che si tratti di componentistica (60-70mila pezzi all’anno) sia di motori completi (oltre un migliaio) Cmd può dire la sua e lo fa dalla Basilicata (da Atella, in particolare, provincia di Potenza) che si rivela terra proficua per una industria strategica per il sistema Italia. E adesso, con il boom dei droni, avere produttori di motori di qualità diventa una priorità assoluta. E dopo un passaggio l’erano comprata i cinesi, ma ora l’azienda è tornata saldamente in mano ai fondatori. CMD, azienda italiana fondata nel 1989 giunta alla terza generazione e all’avanguardia nella progettazione e prototipazione di tecnologie per la propulsione avanzata, ha infatti completato un’importante operazione di reverse buyout, riportando il 100% del controllo azionario in mani italiane nel gennaio scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auto, navi e aerei più green e innovativi: Cmd si allarga e guarda ai droni

Approfondimenti su Cmd Atella

Grimaldi ha annunciato l’introduzione di 17 nuove navi nella propria flotta, caratterizzate da tecnologie avanzate e maggiore sostenibilità.

Le accuse di spionaggio provenienti dalla Russia, che coinvolgevano droni, navi e hacker, si sono rivelate infondate.

