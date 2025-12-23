Droni navi hacker | la pista russa si sgretola

Le accuse di spionaggio provenienti dalla Russia, che coinvolgevano droni, navi e hacker, si sono rivelate infondate. Non sono stati trovati elementi che collegassero direttamente le attività alle operazioni di Leonardo o ad altri paesi europei come Oslo, Copenaghen e la Polonia. Questa vicenda evidenzia come le supposizioni di minacce esterne possano essere sfidate da indagini accurate e obiettivi.

Nessun velivolo spiava Leonardo, eppure la longa manus del Cremlino era data quasi per certa. Stesso copione a Oslo, Copenaghen e in Polonia. Idem coi ritardi del volo di Ursula: Putin non c'entrava. Per non parlare del Nord Stream, sabotato da un ucraino. I droni russi che spiavano Leonardo nel Varesotto non erano russi. E non erano nemmeno droni. Lo ha chiarito l'inchiesta della Procura di Milano, che indagava da marzo sui presunti sorvoli registrati a Vergiate, sulla sede dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nei pressi della quale si trova la divisione elicotteri del colosso italiano della Difesa.

