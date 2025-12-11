Milano auto sfonda il muro del garage e resta sospesa nel vuoto | attimi di terrore in via Zanella
Un incidente a Milano rischia di essere una tragedia sfiorata: un'auto, durante un'uscita dal garage in via Zanella, ha sfondato il muro e rimasto sospesa nel vuoto. L'episodio, avvenuto alle 10:00, ha messo in allerta i residenti, evidenziando la pericolosità di un gesto apparentemente semplice ma potenzialmente fatale.
Un’uscita dal garage si trasforma in un dramma sfiorato. È stata questione di pochi centimetri. Alle 10:00 del mattino, in via Giacomo Zanella 49, zona Regioni, Milano, un semplice movimento in retromarcia è degenerato in un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Un uomo di 84 anni, italiano, stava uscendo con la sua vettura dal primo piano del Supergarage Ardenza quando, per una manovra errata, l’auto ha sfondato il muretto vetrato della struttura. La vettura è rimasta sospesa nel vuoto, con la parte anteriore penzolante a circa otto metri d’altezza. Per diversi minuti, il tempo si è congelato tra i residenti, i passanti e gli stessi soccorritori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Incidente a Milano, auto sfonda il muro di un parcheggio a ore
LaPresse. . Miracolo a Milano: auto sospesa a 8 metri dopo aver sfondato un garage. Poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto questa mattina in via Zanella. Un uomo di 84 anni ha sbagliato manovra in un'autorimessa al primo piano, ha sfondato la parete - facebook.com Vai su Facebook
Bmw Art Cars, a Milano otto auto iconiche realizzate da artisti internazionali Vai su X
Incidente a Milano, auto sfonda il muro di un parcheggio a ore - Il conducente di un auto, parcheggiata in un multipiano, ha sfondato la vetrata esterna posta al primo piano, rimanendo i ... Segnala rainews.it
Sfonda con l’auto il muro del garage e resta sospeso nel vuoto: anziano salvato a pochi centimetri dal precipizio - Milano, tragedia sfiorata in via Giacomo Zanella: un 84enne perde il controllo dell’auto e rimane sospeso a otto metri dal suolo. Scrive msn.com