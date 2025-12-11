Milano auto sfonda il muro del garage e resta sospesa nel vuoto | attimi di terrore in via Zanella

Un incidente a Milano rischia di essere una tragedia sfiorata: un'auto, durante un'uscita dal garage in via Zanella, ha sfondato il muro e rimasto sospesa nel vuoto. L'episodio, avvenuto alle 10:00, ha messo in allerta i residenti, evidenziando la pericolosità di un gesto apparentemente semplice ma potenzialmente fatale.

Un’uscita dal garage si trasforma in un dramma sfiorato. È stata questione di pochi centimetri. Alle 10:00 del mattino, in via Giacomo Zanella 49, zona Regioni, Milano, un semplice movimento in retromarcia è degenerato in un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Un uomo di 84 anni, italiano, stava uscendo con la sua vettura dal primo piano del Supergarage Ardenza quando, per una manovra errata, l’auto ha sfondato il muretto vetrato della struttura. La vettura è rimasta sospesa nel vuoto, con la parte anteriore penzolante a circa otto metri d’altezza. Per diversi minuti, il tempo si è congelato tra i residenti, i passanti e gli stessi soccorritori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it