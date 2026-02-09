Attacco anarchico ai treni esami sull’ordigno intatto | ecco come è fatto

Questa mattina a Bologna, gli investigatori hanno avviato le analisi sull’ordigno che non ha esploso. Gli esperti studiano i dettagli dell’arma, ancora intatta, per capire come sia stato possibile che non abbia fatto detonare. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili di questo attacco anarchico ai treni. Nessun ferito, ma molta tensione tra i testimoni e i passeggeri che si sono trovati nel mirino.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Si sta analizzando l’ordigno incendiario rimasto intatto, quello che non ha funzionato. Gli investigatori sono a caccia di qualunque prova e indizio, e si parte proprio da qui, dal congegno inesploso, per arrivare a capire chi c’è dietro l’ attacco sincronizzato ai treni di sabato mattina all’alba, quando nel Bolognese - a Castel Maggiore - e nelle Marche - a Pesaro - sono stati messi in atto due attentati sui binari, entrambi alle 6 circa, che hanno provocato la paralisi della circolazione ferroviaria nelle ore seguenti in buona parte del Nord Italia. La pista anarco-insurrezionalista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante le Olimpiadi di Milano e Cortina, nella stazione di Bologna è stato messo a segno un attacco con graffiti e danni sui treni.

