La Polonia accusa | colpa dei russi l’attacco ai treni

Cms.ilmanifesto.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polonia afferma di aver identificato gli autori e i mandanti dei due atti di sabotaggio sui binari dello scorso fine settimana. «Le persone identificate sono due cittadini ucraini che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la polonia accusa colpa dei russi l8217attacco ai treni

© Cms.ilmanifesto.it - La Polonia accusa: colpa dei russi l’attacco ai treni

Scopri altri approfondimenti

polonia accusa colpa russiLa Polonia ha identificato due persone sospettate del sabotaggio ferroviario di sabato: sono cittadini ucraini che collaborano con i servizi segreti russi - Non è la prima volta che il governo polacco accusa la Russia di commettere atti di sabotaggio come ritorsione per il suo sostegno all’Ucraina, e a partire dall’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022, ... ilpost.it scrive

polonia accusa colpa russiPolonia, bombe sui binari dove passano gli aiuti a Kiev. Il governo: «È sabotaggio» - IL CASO La Polonia è uno dei Paesi che con più convinzione sostiene l’Ucraina e le invia aiuti per difendersi dall’aggressione russa cominciata (o forse sarebbe ... Segnala ilmessaggero.it

Polonia, due ucraini al servizio di Mosca sospettati di un atto di sabotaggio - Il 18 novembre il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che due cittadini ucraini al servizio di Mosca sono sospettati di aver compiuto degli atti di sabotaggio lungo una linea ferroviaria ... internazionale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Polonia Accusa Colpa Russi