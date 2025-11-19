La Polonia accusa | colpa dei russi l’attacco ai treni

La Polonia afferma di aver identificato gli autori e i mandanti dei due atti di sabotaggio sui binari dello scorso fine settimana. «Le persone identificate sono due cittadini ucraini che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Polonia accusa: colpa dei russi l’attacco ai treni

Esplosioni sulla tratta Varsavia-Lublino, la Polonia accusa: “Sabotaggio senza precedenti, binari distrutti”. La linea fondamentale per la consegna di aiuti all'Ucraina. Kiev: "Potrebbe trattarsi di un altro attacco ibrido della Russia" Vai su X

La Polonia ha identificato due persone sospettate del sabotaggio ferroviario di sabato: sono cittadini ucraini che collaborano con i servizi segreti russi - Non è la prima volta che il governo polacco accusa la Russia di commettere atti di sabotaggio come ritorsione per il suo sostegno all’Ucraina, e a partire dall’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022, ... ilpost.it scrive

Polonia, bombe sui binari dove passano gli aiuti a Kiev. Il governo: «È sabotaggio» - IL CASO La Polonia è uno dei Paesi che con più convinzione sostiene l’Ucraina e le invia aiuti per difendersi dall’aggressione russa cominciata (o forse sarebbe ... Segnala ilmessaggero.it

Polonia, due ucraini al servizio di Mosca sospettati di un atto di sabotaggio - Il 18 novembre il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che due cittadini ucraini al servizio di Mosca sono sospettati di aver compiuto degli atti di sabotaggio lungo una linea ferroviaria ... internazionale.it scrive