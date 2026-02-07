Durante le Olimpiadi di Milano e Cortina, nella stazione di Bologna è stato messo a segno un attacco con graffiti e danni sui treni. La polizia sospetta che si tratti di un’azione pianificata, simile ai blitz portati a Parigi durante i Giochi. Gli agenti stanno indagando per capire se c’è una connessione con gruppi anarchici o altre organizzazioni. Per ora, nessuna rivendicazione, ma le autorità temono che possa essere solo l’inizio di una serie di attacchi contro i trasporti italiani.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Non è solo vandalismo, ma una strategia coordinata per colpire il cuore dei trasporti italiani. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i nterviene duramente sui recenti episodi di sabotaggio che hanno paralizzato la circolazione ferroviaria tra Bologna e Pesaro, tracciando un parallelo inquietante con quanto accaduto la scorsa estate in Francia e senza usare mezzi termini ha usato la parola “attentato” riferendosi a quanto avvenuto nei pressi della stazione di Bologna e Pesaro che ha causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori. Si tratta di cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea dell’alta velocità Bologna-Venezia, un ordigno rudimentale sulla Bologna-Padova e un incendio vicino a Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz ai treni nel giorno delle Olimpiadi, la pista dell’attacco anarchico: “Come gli atti terroristici ai Giochi di Parigi”

Nel giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, alcuni treni sono stati fermati da atti di sabotaggio.

Blitz (anarchico?) contro i treni nel giorno delle Olimpiadi, il Ministero: Ricorda gli atti terroristici dei Giochi di Parigi. Lega: Come negli anni 70Tre danneggiamenti sulle linee ferroviarie, fuoco anche a una cabina elettrica e a un deviatoio. Toccalini (Lega): A Bologna e Pesaro episodi di matrice anarchica antagonista che ricordano gli anni ‘ ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, treni in ritardo di oltre 100 minuti per un intervento della polizia: cavi danneggiati, sospetti su anarchiciI treni dell’alta velocità vengono fatti transitare sui binari di superficie e questo sta causando numerosi disagi ... corriere.it

