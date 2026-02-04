Attacchi hacker russi sventati Tajani | Nel mirino siti Farnesina e Milano-Cortina
Le autorità italiane hanno bloccato alcuni attacchi hacker provenienti dalla Russia. I tentativi colpivano il sito della Farnesina e le pagine legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Per ora, nessuna informazione su danni o infiltrazioni. Il ministro Tajani ha confermato la presenza di questi tentativi e rassicura sulla sicurezza delle infrastrutture italiane.
Le autorità italiane hanno confermato di aver sventato una serie di attacchi informatici che hanno preso di mira sedi del Ministero degli Esteri e siti collegati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, gli attacchi sono stati individuati e neutralizzati prima che potessero produrre effetti significativi. “Abbiamo sventato un attacco hacker contro diverse sedi del Ministero degli Esteri, a partire da quella di Washington, e contro alcuni siti legati alle Olimpiadi Milano-Cortina, inclusi alberghi dell’area ampezzana”, ha dichiarato il ministro, precisando che la matrice sarebbe russa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
