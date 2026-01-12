All'inizio delle qualificazioni maschili agli Australian Open 2026, l'Italia registra due vittorie e una sconfitta. Giulio Zeppieri e Francesco Passaro avanzano al secondo turno, mentre Pellegrino è stato eliminato. Questi risultati segnano il primo passo nel percorso di qualificazione verso il torneo principale, offrendo un quadro aggiornato dello stato di forma dei giocatori italiani in questa fase preliminare.

Due vittorie e una sconfitta. È questo il bilancio in casa Italia nel primo giorno dedicato alle qualificazioni del tabellone maschile degli Australian Open 2026. Tre gli azzurri impegnati quest’oggi sui campi di Melbourne: Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino. Convincente l’affermazione del tennista laziale, che ha svolto la sua off-season in compagnia del brasiliano Joao Fonseca. Tennista sudamericano, tra l’altro, fermato da un problema alla schiena che l’ha costretto a saltare i tornei di Brisbane e di Adelaide in avvicinamento al Major. Tornando a Zeppieri, l’azzurro (n.153 del ranking) si è sbarazzato in 1 ora e 17 minuti di gioco del francese Dan Added (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Giulio Zeppieri e Francesco Passaro al 2° turno delle qualificazioni. Eliminato Pellegrino

